«Суонси» подписал 19-летнего шведа

Нападающий «Сандерленда»продолжит карьеру в «Суонси», сообщает пресс-служба валлийской команды.

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19-летний швед ганского происхождения подписал с «лебедями» контракт на четыре года — до 30 июня 2022 года.

Подробности сделки не разглашаются. По данным портала transfermarkt, сумма сделки составила 2,3 миллиона евро.

Асоро подписал контракт с «черными котами» в возрасте 15 лет. В 17 лет под руководством Дэвида Мойеса он дебютировал в Премьер-лиге. В минувшем сезоне в составе «Сандерленда» принял участие в 34 матчах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 0