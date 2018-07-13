Стало известно, о чем говорил Смолов в раздевалке после матча Россия — Хорватия

Полузащитник «Зенита», объявивший о завершении карьеры в сборной России после ЧМ-2018, сообщил, что после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией вся команда поддержала форварда

Напомним, россияне проиграли хорватам в серии пенальти, Смолов не реализовал свой удар с «точки».

«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал.

Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс». 0