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    Стало известно, о чем говорил Смолов в раздевалке после матча Россия — Хорватия

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    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, объявивший о завершении карьеры в сборной России после ЧМ-2018, сообщил, что после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией вся команда поддержала форварда Федора Смолова.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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    Напомним, россияне проиграли хорватам в серии пенальти, Смолов не реализовал свой удар с «точки».

    «В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал.

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    • Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс». 0

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