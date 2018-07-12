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    Далич: Финал ЧМ-2018 — один из самых важных успехов в истории Хорватии

    Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий в преддверии финального матча ЧМ-2018 с национальной командой Франции.

    Златко Далич
    Златко Далич
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    «В финале чемпионата мира сыграют две лучшие команды турнира, которые заслужили это право. Нас ждёт самое серьёзное испытание.

    Французы играли в ином стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать.

    Нам будет сложно им противостоять, потому что у них чрезвычайно быстрые игроки в группе атаки, такие как Гризманн и Мбаппе.

    Даже если французам удастся закрыть Модрича, у нас есть и другие варианты. Лука добился максимальных высот на клубном уровне, и успех на чемпионате мира станет кульминацией его карьеры.

    Я был бы рад, если бы Модрич выиграл "Золотой мяч", и мне кажется, что это будет заслуженно.

    Я не боюсь, что мои игроки будут выглядеть уставшими в финале. У нас будет время для отдыха, и много сыгранных минут — это не повод искать оправдания.

    Впереди не просто матч, а особый день в жизни каждого футболиста, и команда подойдёт к нему соответствующим образом.

    Да, будет тяжело, но я считаю, что ребята продемонстрируют силу, энергию и мотивацию, чтобы достойно выступить.

    Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. У нас очень маленькая страна, и если посмотреть на условия, в которых мы работаем, — это просто феноменально.

    Это один из самых важных успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость её жителям», — цитирует тренера «Чемпионат». 0

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