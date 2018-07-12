«Орландо Сити» поспорит с «Краснодаром» за Куэву

«Краснодар» по-прежнему претендует на полузащитника «Сан-Паулу», сообщает Globo Esporte.

По информации издания, бразильский клуб заинтересован в продаже футболиста, у которого имеются дисциплинарные проблемы.

Кроме того, в «Сан-Паулу» понимают, что Куэва находится не в лучшем психологическом состоянии, поэтому готовы заработать на его продаже.

Конкуренцию «Краснодару» в борьбе за перуанца может составить «Орландо Сити», выступающий в MLS.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А 26-летний полузащитник принял участие в 3 матчах, в которых отметился 2 голевыми передачами. 0