Защитник сборной Хорватиипоблагодарил за поддержку команды на чемпионате мира болельщиков

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. 15 июля хорваты в решающем матче сыграют с Францией.

«Это невероятный день в моей жизни. Мы показали себя настоящей сборной, настоящей командой. Тяжело пропускать в самом начале игры, но мы смогли собраться и вырвать такую важную победу.

Атмосфера на стадионе была потрясающей! Спасибо болельщикам за поддержку. Знаю, что сборную Хорватии поддерживало много болельщиков "Локомотива", видел комментарии в социальных сетях.

Спасибо вам! Главный матч впереди: мы идем в финал!, — цитирует игрока официальный сайт железнодорожников.

Ведран Чорлука стал чемпионом России в составе "Локомотива" в прошедшем сезоне. 0