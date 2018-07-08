Короче, ЧМ. 7 и 10 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Россия — Хорватия. Команда Станислава Черчесова отдала все силы, но все же покинула домашний турнир на стадии четвертьфинала (фото, видео). В середине первого тайма четвертый гол на мундиале забил Денис Черышев, хорваты отыгрались незадолго до перерыва. Уже в овертайме Игоря Акинфеева пробил Домагой Вида, но вскоре Марио Фернандес подарил нам надежду на позитивный исход. К сожалению, в этот раз серия пенальти была проиграна. Сборная России хоть и прекратила борьбу, но прыгнула выше головы.

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Швеция — Англия. В первом матче игрового дня подопечные Гарета Саутгейта без особых проблем выиграли у скандинавов (фото, видео). По голу в каждом из таймов головой забили Гарри Магуайр и Деле Алли. Для англичан это первый выход в полуфинал за последние 28 лет. Единственную победу на мундиале «три льва» одержали на домашнем ЧМ-1966.

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Это всё?

Нет. Еще 7 июля стало днем прощания с Сергеем Игнашевичем, который больше не сыграет не только за сборную России, но и за ЦСКА. 38-летний футболист завершил игровую карьеру, достойно отыграв в обороне национальной команды.

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Полузащитник Александр Самедов тоже решил уйти из сборной, чтобы сосредоточиться на клубной карьере.

Антигерой

Большинство футболистов сборной России заслужили на слова благодарности, но один из них все же оказался в «черном списке» болельщиков. Речь идет о Федоре Смолове, провалившем не только чемпионат мира в целом, но и матч против Хорватии в частности.

Форварда «Краснодара» теперь критикуют за его пассивность на футбольном поле после выхода на замену и за незабитый пенальти в послематчевой серии. Слабый удар по центру ворот — далеко не лучшее решение, чтобы удивить Даниела Субашича.

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Что дальше?

Впереди у нас два дня отдыха от футбола. Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют Франция и Бельгия.

Географические соседи поспорят за путевку в финал, где «ле блё» не играли с 2006 года, а «красные дьяволы» не играли никогда. Их лучшим результатом в истории остается четвертое место на ЧМ-1986.

Кстати, где смотреть?

Франция — Бельгия — Россия 1, 21:00

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