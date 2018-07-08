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    Короче, ЧМ. 7 и 10 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Сборная Швеции Сборная Англии Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Что вчера?

    Россия — Хорватия. Команда Станислава Черчесова отдала все силы, но все же покинула домашний турнир на стадии четвертьфинала (фото, видео). В середине первого тайма четвертый гол на мундиале забил Денис Черышев, хорваты отыгрались незадолго до перерыва. Уже в овертайме Игоря Акинфеева пробил Домагой Вида, но вскоре Марио Фернандес подарил нам надежду на позитивный исход. К сожалению, в этот раз серия пенальти была проиграна. Сборная России хоть и прекратила борьбу, но прыгнула выше головы.

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    • Швеция — Англия. В первом матче игрового дня подопечные Гарета Саутгейта без особых проблем выиграли у скандинавов (фото, видео). По голу в каждом из таймов головой забили Гарри Магуайр и Деле Алли. Для англичан это первый выход в полуфинал за последние 28 лет. Единственную победу на мундиале «три льва» одержали на домашнем ЧМ-1966.

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    • Это всё?

    Нет. Еще 7 июля стало днем прощания с Сергеем Игнашевичем, который больше не сыграет не только за сборную России, но и за ЦСКА. 38-летний футболист завершил игровую карьеру, достойно отыграв в обороне национальной команды.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Полузащитник Александр Самедов тоже решил уйти из сборной, чтобы сосредоточиться на клубной карьере.

    Антигерой

    Большинство футболистов сборной России заслужили на слова благодарности, но один из них все же оказался в «черном списке» болельщиков. Речь идет о Федоре Смолове, провалившем не только чемпионат мира в целом, но и матч против Хорватии в частности.

    Форварда «Краснодара» теперь критикуют за его пассивность на футбольном поле после выхода на замену и за незабитый пенальти в послематчевой серии. Слабый удар по центру ворот — далеко не лучшее решение, чтобы удивить Даниела Субашича.

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    • Что дальше?

    Впереди у нас два дня отдыха от футбола. Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют Франция и Бельгия.

    Географические соседи поспорят за путевку в финал, где «ле блё» не играли с 2006 года, а «красные дьяволы» не играли никогда. Их лучшим результатом в истории остается четвертое место на ЧМ-1986.

    Кстати, где смотреть?

    Франция — Бельгия — Россия 1, 21:00

    Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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