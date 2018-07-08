Натхо может продолжить карьеру в Испании

Экс-полузащитникможет перейти в испанский

Об этом в комментарии SER Deportivos Valladolid заявил агент израильского футболиста Карлос Уррутиа.

«3-4 месяца назад мы решили не принимать предложение ЦСКА о продлении контракта, так как приоритетом Бибраса была игра в Испании. Такой переход был невозможен, пока у Натхо был контракт с ЦСКА, так как за него просили 12 миллионов евро.

Теперь, когда Бибрас свободен, "Вальядолид" заинтересовался им, и для нас это один из приоритетных вариантов. Мы ставим спортивный фактор выше финансового, так что деньги не будут проблемой», — сказал агент.

Напомним, Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы. С 2010 по 2013 годы хавбек защищал цвета «Рубина». 0