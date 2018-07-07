ЦСКА нужен полузащитник «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга»этим летом может перейти в московский ЦСКА, сообщает FDJ.

«Армейцы» хотят арендовать 20-летнего бразильца, которым интересовались еще до того, как он переехал в Лиссабон.

Вендел перебрался в «Спортинг» в январе 2018 года из «Флуминенсе», подписав контракт до 2023 года. По неофициальной информации, трансфер обошелся «Спортингу» в 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 4 матчах чемпионата Португалии и заработал 1 желтую карточку. «Спортинг» по итогам сезона занял третье место в национальном чемпионате и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. 0