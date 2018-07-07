ЧМ-2018. Швеция — Англия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 1/4 финала ЧМ-2018.

Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

Встреча сборных Швеции и Англии пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом матча сборную Англии. Коэффициент на ее победу — 1,87, на успех Швеции предлагают — 5,10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0