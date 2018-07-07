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    Сборные Швеции и Англии объявили стартовые составы

    ЧМ-2018. Швеция — Англия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Англии Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на матч 1/4 финала ЧМ-2018.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

    Встреча сборных Швеции и Англии пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск.

    В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом матча сборную Англии. Коэффициент на ее победу — 1,87, на успех Швеции предлагают — 5,10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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