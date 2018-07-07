ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрейнеКак Бельгия шокировала Бразилию
    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:08
    • Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона,
  • 17:49
    • Первая ракетка мира Халеп покинула Уимблдон
  • 17:46
    • Гол Магуайра вывел англичан вперед в первом тайме
  • 16:09
    • Сборные Швеции и Англии объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Голкипер «СКА-Хабаровск» перешел в «Оренбург»

    Трансферы ФНЛ Футбол России Оренбург РФПЛ СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ
    Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

    Александр Довбня
    Александр Довбня
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу.

    Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался.

    От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный директор «армейцев» Алексей Кандалинцев.

    В прошлом сезоне Довбня сыграл за хабаровскую команду 26 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 48 голов.

    Напомним, что по итогам российской Премьер-лиги-2017/18 «СКА-Хабаровск» занял последнее место и покинул элиту. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пять кандидатов на замену Роналду
  • 00:34
    •
  • Прогноз
  • Россия — Хорватия
  • 2,20
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Без гола не останется никто
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Ставки слишком высоки
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 3,10
    •
  • «Лос-Анджелес» возьмет три очка в игре с аутсайдером
  • «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Головин Футбол Топ-3 игрока, которых нам открыл ЧМ-2018Уже в скором будущем эти ребята будут сиять на весь мир 11:530
  • 13:23
    • «Реал» составил шорт-лист сменщиков Роналду
  • 12:54
    • Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре из-за угрозы пожара
  • 14:55
    • Овечкин: Сборной России по силам победить Хорватию
    Неймар Футбол Дневник ЧМ-2018. Вылет Бразилии, юбилейный гол Бельгии и слезы УругваяО главных событиях двадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надежда на Игоря
  • 4,39
    •
  • 18:07
    • «Милан» подписал полузащитника «Гамбурга»
  • 17:39
    • Булыкин: Надо поймать шанс на контрвыпад против Хорватии
  • 17:24
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
    Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену Роналду Футбол Пять кандидатов на замену РоналдуКто займет место лидера атак «Реала»? 00:340
  • 11:02
    • Защитник сборной Бельгии пропустит матч с Францией из-за дисквалификации
  • 10:34
    • Кутепов: Россия хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018
  • 09:05
    • Котков подписал контракт с «Сан-Хосе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие