Голкипер «СКА-Хабаровск» перешел в «Оренбург»

Вратарьпродолжит карьеру в сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

«Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в Премьер-лигу.

Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался.

От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК "СКА-Хабаровск". Желаю ему успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный директор «армейцев» Алексей Кандалинцев.

В прошлом сезоне Довбня сыграл за хабаровскую команду 26 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 48 голов.

Напомним, что по итогам российской Премьер-лиги-2017/18 «СКА-Хабаровск» занял последнее место и покинул элиту. 0