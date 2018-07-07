Булыкин: Надо поймать шанс на контрвыпад против Хорватии

Бывший нападающий сборной Россиидал свой прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

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«Жду интересную встречу с красивыми голами. Конечно, хотелось бы положительного результата для нашей сборной. Считаю, что мы можем победить за счет грамотной и безошибочной игры, удачных действий при стандартных положениях и возможностей в контратаках.

Этот матч будет отличаться от 1/8 финала Испания — Россия: хорваты не станут подолгу держать мяч в центре, они много и опасно атакуют, а нашим необходимо поймать свой шанс на контрвыпад, который обязательно появится. Мой прогноз — победа россиян со счетом 2:1 в основное время», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Хорватия пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 21:00 по Москве. 0