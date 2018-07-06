Сборная России определилась с формой на матч против Хорватии

Денис Черышев
GettyImages
Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.
Напомним, ранее на ЧМ-2018 сборная России в красно-белой форме обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). В то же время в гостевом комплекте формы россияне уступили Уругваю (0:3) и прошли в плей-офф Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти).
Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь — в синем.#ВместеМыКоманда #WorldCup pic.twitter.com/JdLmJTrRST— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля.