Сборная России определилась с формой на матч против Хорватии

сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 противв основном красно-белом комплекте формы.

Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

Напомним, ранее на ЧМ-2018 сборная России в красно-белой форме обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). В то же время в гостевом комплекте формы россияне уступили Уругваю (0:3) и прошли в плей-офф Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти).

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля.

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