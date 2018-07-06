Миранда: Слова Компани о сборной Бразилии — способ скрыть свой страх

Защитник сборной Бразилиипрокомментировал высказывания бельгийца, который заявил, что «дьяволы» не боятся встречи с «селесао» в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Я думаю, что это просто способ скрыть свой страх. К такой команде, как Бразилия, нужно готовиться особенным образом. Компани на правах лидера должен внушить своим партнерам уверенность в собственных силах. Так должны поступать все опытные игроки.

Бельгия — это не только Лукаку. Конечно, это очень сильная атакующая команда, но главный способ остановить противника — это изучить всех игроков, которые находятся на поле», — приводит слова Миранды Goal.

Матч Бразилия — Бельгия состоится 6 июля на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:00 мск. 0