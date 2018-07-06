Мбаппе: Не стесняюсь амбиций, мы готовы и хотим выиграть ЧМ-2018

Килиан Мбаппе
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Французы в пятницу в Нижнем Новгороде обыграли уругвайцев со счетом 2:0 и стали первыми полуфиналистами ЧМ-2018.
«Сегодня мы по большей части защищались, а атаковать будем в полуфинале. Все свои силы направим на полуфинал.
Выиграем ли чемпионат? Не стесняюсь своих высоких амбиций, мы готовы и хотим выиграть турнир», — сказал 19-летний Мбаппе агентству «Р-Спорт».
В полуфинале французы встретятся с победителем матча Бразилия — Бельгия, который состоится в пятницу в Казани. 0