Мбаппе: Не стесняюсь амбиций, мы готовы и хотим выиграть ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции по футболупосле победы над сборной Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира заявил, что французы готовы и хотят выиграть турнир.

Французы в пятницу в Нижнем Новгороде обыграли уругвайцев со счетом 2:0 и стали первыми полуфиналистами ЧМ-2018.

«Сегодня мы по большей части защищались, а атаковать будем в полуфинале. Все свои силы направим на полуфинал.

Выиграем ли чемпионат? Не стесняюсь своих высоких амбиций, мы готовы и хотим выиграть турнир», — сказал 19-летний Мбаппе агентству «Р-Спорт».

В полуфинале французы встретятся с победителем матча Бразилия — Бельгия, который состоится в пятницу в Казани. 0