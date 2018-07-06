Колосков: Черчесову придется поломать голову перед матчем с Хорватией

Почетный президент Российского футбольного союзазаявил, что испытывает сдержанный оптимизм в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира.

Россияне сыграют с командой Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира в субботу в Сочи.

«Я ощущаю сдержанный оптимизм. На нашей стороне уверенность в своих силах, сумасшедшая поддержка зрителей, победный дух, обретенный командой, хорошая функциональная подготовка и, самое главное — мотивация.

Потому что нашим футболистам не удавалось добиться серьезных успехов на мировых чемпионатах. И если сборная сумеет все свои козыри в полной мере реализовать, то у нас есть хорошие шансы на победу.

Черчесову придется поломать голову над тем, как нейтрализовать сильнейших хорватских игроков. И в середине поля, и форварда (Марио) Манджукича.

С одной стороны, мы уверились в том, что нашей команде любой соперник по плечу, а, с другой, прекрасно понимаем уровень хорватов и их желание повторить лучший результат в истории, выигрыш в 1998 году бронзовых медалей.

И если взять каждого игрока команд в отдельности, то по совокупности уровень выше у хорватов.

Наша сборная приучила нас к тому, что может сделать невозможное. Да, я надеялся и сердцем верил в победу, но разумом понимал, что нам не удастся обыграть сборную Испании.

А мы обыграли, показав очень зрелую командную игру в обороне. Что против испанцев сделать очень сложно. У меня есть ощущение, что опять дело дойдет до пенальти.

А в этом случае что-то предполагать невозможно, потому что в командах играют блестящие вратари»

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Напомним, что Игорь Акинфеев и Даниел Субашич выиграли серии пенальти в матчах 1/8 финала Россия — Испания и Хорватия — Дания. Акинфеев взял один удар, а Субашич — три. 0