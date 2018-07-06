ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2
  • 18:52
    • Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018
  • 19:41
    • Серена Уильямс победила Младенович в третьем круге Уимблдона
  • 19:00
    • Далич: Россия будет играть так, как мы ей позволим
  • 18:37
    • «Витесс» Слуцкого усилился вратарем «Челси»
  • 18:07
    • Стали известны подробности трансфера Ташаева в «Спартак»
    Все новости спорта

    Колосков: Черчесову придется поломать голову перед матчем с Хорватией

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что испытывает сдержанный оптимизм в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россияне сыграют с командой Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира в субботу в Сочи.

  • Топ-3 ожиданий от матча Россия — Хорватия
  • Прошлые матчи оставили занятную цифирь, по которой можно предугадывать будущее
  • 03/07/2018

    • «Я ощущаю сдержанный оптимизм. На нашей стороне уверенность в своих силах, сумасшедшая поддержка зрителей, победный дух, обретенный командой, хорошая функциональная подготовка и, самое главное — мотивация.

    Потому что нашим футболистам не удавалось добиться серьезных успехов на мировых чемпионатах. И если сборная сумеет все свои козыри в полной мере реализовать, то у нас есть хорошие шансы на победу.

    Черчесову придется поломать голову над тем, как нейтрализовать сильнейших хорватских игроков. И в середине поля, и форварда (Марио) Манджукича.

    С одной стороны, мы уверились в том, что нашей команде любой соперник по плечу, а, с другой, прекрасно понимаем уровень хорватов и их желание повторить лучший результат в истории, выигрыш в 1998 году бронзовых медалей.

    И если взять каждого игрока команд в отдельности, то по совокупности уровень выше у хорватов.

    Наша сборная приучила нас к тому, что может сделать невозможное. Да, я надеялся и сердцем верил в победу, но разумом понимал, что нам не удастся обыграть сборную Испании.

    А мы обыграли, показав очень зрелую командную игру в обороне. Что против испанцев сделать очень сложно. У меня есть ощущение, что опять дело дойдет до пенальти.

    А в этом случае что-то предполагать невозможно, потому что в командах играют блестящие вратари»

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, что Игорь Акинфеев и Даниел Субашич выиграли серии пенальти в матчах 1/8 финала Россия — Испания и Хорватия — Дания. Акинфеев взял один удар, а Субашич — три. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • Россия — Хорватия
  • 2,20
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Насколько идеальна бразильская оборона?
  • Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
  • Действительно ли Бельгию недооценивают?
  • Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2,65
    •
  • Кербер одержит победу на классе
  • Анжелик Кербер — Наоми Осака. Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и РоналдуВ ближайшие годы мы будем вспоминать плей-офф ЧМ-2018, как момент, когда статус величайшего футболиста перешел к новой суперзвезде 11:110
  • 16:22
    • Макарова и Родина вышли в четвертый круг Уимблдона
  • 15:13
    • С хавбека сборной Ирана сняли обвинения в допинге
  • 18:50
    • «Локомотив» продлил контракт с защитником
    Александр Головин и Денис Черышев Футбол Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»Изучаем трансферный спрос на игроков сборной России 02:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 19:33
    • Ветеран НХЛ Барроуз завершил карьеру
  • 19:24
    • Кейн: Мы пока не думаем о золоте, прошла лишь половина турнира
  • 19:22
    • «Севилья» отказалась играть матч за Суперкубок Испании в Марокко
    Александр Зверев Теннис Уимблдон. Макарова и Родина — в 1/8 финала, Зверев вышел в третий кругОбзор пятого дня соревнований на Уимблдонском турнире 17:310
  • 18:23
    • Кличко-старший и Льюис проведут выставочный бой
  • 17:50
    • Гранквист: Против Кейна будем играть жестко
  • 16:52
    • Сборная России определилась с формой на матч против Хорватии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие