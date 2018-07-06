Гранквист почти не спал ночью из-за рождения дочери

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    Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча против команды Англии в 1/4 финала чемпионата мира.

    Андреас Гранквист
    Андреас Гранквист
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    «Сегодня я ночь почти не спал. У меня родилась дочка, жена в порядке. А завтра мы, надеюсь, добьемся финального результата, которого мы ждем.

    Дочка — самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира — это мечта футболиста. Я жду завтрашнего матча, чтобы выступить гораздо лучше здесь.

    Мы свою команду строим на протяжении двух лет. Начали с тех пор, как Янне Андерссон возглавил нашу команду. Мы работали с самого первого дня в радостной атмосфере и были единой командой в каждом матче. По-моему, наша работа приносит великолепные плоды», — цитирует Гранквиста «Р-Спорт». 0

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