Гранквист почти не спал ночью из-за рождения дочери

Капитан сборной Швецииподелился ожиданиями от матча против команды Англии в 1/4 финала чемпионата мира.

«Сегодня я ночь почти не спал. У меня родилась дочка, жена в порядке. А завтра мы, надеюсь, добьемся финального результата, которого мы ждем.

Дочка — самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира — это мечта футболиста. Я жду завтрашнего матча, чтобы выступить гораздо лучше здесь.

Мы свою команду строим на протяжении двух лет. Начали с тех пор, как Янне Андерссон возглавил нашу команду. Мы работали с самого первого дня в радостной атмосфере и были единой командой в каждом матче. По-моему, наша работа приносит великолепные плоды», — цитирует Гранквиста «Р-Спорт». 0