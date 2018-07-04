ЦСКА арендовал бразильского защитника

Московскийарендовал 22-летнего бразильского защитника сообщает официальный сайт «армейцев».

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Бразилец уже прошел медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф (Австрия), где сегодня стартует второй сбор столичной команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Бекао провел всего один матч за свою команду.

⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао

🇧🇷 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды

Добро пожаловать, Родриго! 🔴🔵

➡ https://t.co/I2Fm6yIkIz pic.twitter.com/p6MX4wSW4s — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 июля 2018 г.

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