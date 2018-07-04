ЦСКА арендовал бразильского защитника

Родриго Бекао
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Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
Бразилец уже прошел медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф (Австрия), где сегодня стартует второй сбор столичной команды.
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Бекао провел всего один матч за свою команду.
⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 июля 2018 г.
🇧🇷 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды
Добро пожаловать, Родриго! 🔴🔵
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