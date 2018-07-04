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    ЦСКА арендовал бразильского защитника

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    Московский ЦСКА арендовал 22-летнего бразильского защитника «Байи» Родриго Бекао, сообщает официальный сайт «армейцев».

    Родриго Бекао
    Родриго Бекао
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    Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

    Бразилец уже прошел медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф (Австрия), где сегодня стартует второй сбор столичной команды.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Бекао провел всего один матч за свою команду.

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