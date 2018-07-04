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    Наставник «Анжи» заявил об обновлении команды на 80 процентов

    Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора, который команда провела в Кисловодске.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев
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    «Я вообще не обращаю внимания на этот счет. С "Чайкой" недавно сыграли вничью, сейчас выиграли. Это не имеет никакого значения. У нас есть другие моменты, которые решаем в данный момент.

    Строится новая команда, в которой на 80 процентов будут новые игроки. Закладываем фундамент. Нужно наиграть взаимосвязи, ребята должны понимать, по какой схеме и как они будут играть. Над этими аспектами мы работаем. А счет второстепенен. Не скрою, приятно выигрывать, но результат на данном этапе значения не имеет.

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    • Я благодарен ребятам за то, что они выполняют наши требования. Есть новые тактические моменты. Тяжело, но футболисты потихоньку привыкают и стараются. Сегодня были эпизоды, которые не особо понравились. Но были и те, от которых есть удовлетворенность. Не нравится, что играем отрезками, а потом пропадаем.

    Исходя из своего пусть и небольшого опыта, могу сказать, что, когда присутствуют новые требования, то получается рваная игра. До начала чемпионата осталось чуть меньше месяца и нужно работать над тем, чтобы мы более целостно выглядели в игре», — приводит слова Адиева официальный сайт клуба. 0

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