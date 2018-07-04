Наставник «Анжи» заявил об обновлении команды на 80 процентов

Главный тренер «Анжи»подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора, который команда провела в Кисловодске.

«Я вообще не обращаю внимания на этот счет. С "Чайкой" недавно сыграли вничью, сейчас выиграли. Это не имеет никакого значения. У нас есть другие моменты, которые решаем в данный момент.

Строится новая команда, в которой на 80 процентов будут новые игроки. Закладываем фундамент. Нужно наиграть взаимосвязи, ребята должны понимать, по какой схеме и как они будут играть. Над этими аспектами мы работаем. А счет второстепенен. Не скрою, приятно выигрывать, но результат на данном этапе значения не имеет.

Я благодарен ребятам за то, что они выполняют наши требования. Есть новые тактические моменты. Тяжело, но футболисты потихоньку привыкают и стараются. Сегодня были эпизоды, которые не особо понравились. Но были и те, от которых есть удовлетворенность. Не нравится, что играем отрезками, а потом пропадаем.

Исходя из своего пусть и небольшого опыта, могу сказать, что, когда присутствуют новые требования, то получается рваная игра. До начала чемпионата осталось чуть меньше месяца и нужно работать над тем, чтобы мы более целостно выглядели в игре», — приводит слова Адиева официальный сайт клуба. 0