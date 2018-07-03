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    Подтвержден предварительный диагноз Жиркова

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    Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России Юрия Жиркова, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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    «Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя», — говорится в сообщении.

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    • Жирков был заменен после первого тайма в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании (1:1, по пенальти — 4:3 в пользу российской сборной).

    После матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Жирков вряд ли еще сыграет на турнире.

    В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.

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