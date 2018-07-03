Вратарь «Тулузы» перешел в «Фиорентину»

Голкиперпродолжит карьеру в, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

19-летний француз подписал контракт, который свяжет его с «фиалками» на пять лет.

Подробности трансфера не разглашаются, но по данным transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже вратаря порядка 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ляфон отыграл 47 матчей за «Тулузу» во всех турнирах.

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