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    Вратарь «Тулузы» перешел в «Фиорентину»

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    Голкипер «Тулузы» Альбан Ляфон продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Альбан Ляфон
    Альбан Ляфон
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    19-летний француз подписал контракт, который свяжет его с «фиалками» на пять лет.

    Подробности трансфера не разглашаются, но по данным transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже вратаря порядка 8,5 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Ляфон отыграл 47 матчей за «Тулузу» во всех турнирах.

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