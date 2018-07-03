Вратарь «Тулузы» перешел в «Фиорентину»

Альбан Ляфон
GettyImages
19-летний француз подписал контракт, который свяжет его с «фиалками» на пять лет.
Подробности трансфера не разглашаются, но по данным transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже вратаря порядка 8,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Ляфон отыграл 47 матчей за «Тулузу» во всех турнирах.
Lafont è un calciatore della Fiorentina!— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 2 июля 2018 г.
A breve su Violachannel le prime parole in maglia viola https://t.co/5jH62dnogr#NoiSiamoFirenze#WeAreFlorence#ForzaViola pic.twitter.com/c5ivKuvi7Z