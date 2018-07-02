Очоа высоко оценивает шансы сборной Бразилии на победу на ЧМ-2018

Голкипер сборной Мексикипрокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бразилией (0:2).

«Мы пытались адаптироваться к тем условиям, которые были, пытались атаковать, а не только играть в защите. Мы контактировали друг с другом, искали возможности. Приятные впечатления от игры оставили наша физическая подготовка и удовлетворение от игры. Слезы были из-за эмоций, мы же не можем их скрывать.

Я играл на пределе возможностей. Сделал все что мог. Пытался контактировать с теми игроками, кто был рядом. А также пытался играть наравне с футболистами, которые играют очень хорошо. Пока ничего не могу сказать про свое будущее. Пусть улягутся эмоции. Хочется отдохнуть.

Первый гол был забит после хорошей атаки. Бразильцы идут дальше. Многие большие команды остались позади. Думаю, у них хорошие шансы на победу», — приводит слова Очоа «Чемпионат». 0