Неймар: Не обеспокоен критикой, я здесь, чтобы играть и побеждать

Нападающий сборной Бразилиидал комментарии после матча с Мексикой (2:0) в 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Неймар, забивший в этой встрече победный мяч, был признан лучшим игроком матча.

«Я не считаю, что приз лучшему игроку — мой. Это заслуга всей команды.

Мы очень рады, что приехали сюда и имеем возможность продолжать выступления на этом отличном чемпионате мира», — передаёт слова Неймара «Чемпионат».

Игрок также прокомментировал критику в свой адрес со стороны наставника мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.

«Очоа — прекрасный вратарь, всем известны его качества. Но мы, бразильцы, не сдаёмся. Наши качества помогли забить этот гол.

Я не очень обеспокоен критикой. Да и похвалой тоже, хоть это и влияет на спортсменов. В последние матчи я не общался с прессой, чтобы не вступать в полемику.

Я здесь, чтобы играть и побеждать. Надеюсь, я смогу быть лучше», — сказал он.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ, где встретится с победителем пары Бельгия — Япония. Эта игра также состоится сегодня, 2 июля, начало — в 21:00 мск. 0