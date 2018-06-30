Льорис заявил об отличном начале для похода за трофеем

Вратарь сборной Франциипрокомментировал победу над национальной командной Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Сложнее всего было совершить камбэк после счета 1:2. Мы пропустили два мяча в самые неудачные моменты — прямо перед перерывом и сразу после возвращения из раздевалки. Но нам удалось проявить характер и снова повести в счете. В итоге мы сумели развернуть игру в свою пользу, хоть они и забили третий мяч. Мы не запаниковали. Это лучшее чувство на свете — возможно, это отличное начало для похода за трофеем.

Сегодня мы играли слишком глубоко, особенно в первом тайме. Старались сохранить преимущество, но в итоге пропустили. Нам пришлось менять тактику на второй тайм — мы стали больше открываться и создавать пространства при помощи Мбаппе. Для Килиана это лучший момент, чтобы показать себя. Думаю, сегодня он сделал шаг вперед. И мы тоже поняли, что можем положиться на него в трудный момент.

Лучше ли он, чем Месси? Месси уникален, Месси — это Месси. Невозможно никого с ним сравнивать. Надеюсь, что Килиан достигнет того же уровня. Это возможно при правильном подходе и усердной работе. Его главный навык — это скорость и подвижность. Если есть пространство, то он может решить исход игры. Но, как и Кейн, и Алли, он должен двигаться шаг за шагом, чтобы прогрессировать. Надеюсь, однажды он станет лучшим.

Три пропущенных мяча — это часть игры. Первый был потрясающим, второй — частично результат удачи, третий — результат нашей потери концентрации.

Не знаю, дал ли нам преимущество тот факт, что мы играли в Казани. Мы уже играли здесь с Австралией. Это одна из многих деталей игры. Сегодня было ощущение, что на стадионе Аргентину поддерживают 30 тысяч болельщиков», — приводит слова Льориса «Чемпионат». 0