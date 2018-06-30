Черышев считает, что Россия может обыграть любую команду мира

Полузащитникперед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 противвыразил мнение, что россияне могут обыграть любую команду мира.

«В Испании прекрасные игроки, может, она даже лучшая команда в мире. Но любая сборная может победить любую, и если тренер решит выпустить меня на поле, я сделаю все.

Уверен, что и так играть против нее будет тяжело. Это блестящая команда, одна из лучших в мире. Но и у нас есть сильные стороны, будем пользоваться ими. Считаю, что мы можем переиграть любую команду. В это надо верить. Только в победу», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Россия сыграет с Испанией 1 июля на стадионе «Лужники». 0