Льорис: Мбаппе — отличный игрок, но его нельзя сравнивать с Месси

Капитан сборной Франциизаявил, что высоко оценивает игру молодого нападающего «трехцветных», но не сравнивает его с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.

Франция и Аргентина сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра состоится 30 июня в Казани.

«Мбаппе сравнивают с Месси? Месси — уникальный футболист. Его нельзя с кем-то сравнивать.

Килиан Мбаппе — отличный футболист, и думаю, что в игре с аргентинцами у него будет больше свободного места и времени, чем было в прошлых матчах.

Уровень напряжения в таких играх возрастает, права на ошибку почти нет. Мбаппе — один из тех игроков, который может сделать результат, и надеюсь, это случится завтра.

Мы знаем, что Месси — игрок особого уровня, который может решить исход любого матча.

Нужно понять, как правильно играть с ним, и завтра нам необходимо сыграть потрясающе, чтобы пройти в четвертьфинал чемпионата мира», — приводит слова Льориса «Р-Спорт». 0