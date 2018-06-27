ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерНациональная трагедия
  • 23:02
    • Пенальти помог Коста-Рике вырвать ничью у Швейцарии
  • 22:52
    • Сборная Бразилии выбила Сербию с ЧМ-2018 и сыграет с Мексикой в 1/8 финала
  • 19:05
    • Германия уступила Южной Корее и покинула чемпионат мира
  • 18:53
    • Швеция разгромила Мексику и вместе с ней вышла в 1/8 финала ЧМ
  • 22:19
    • «Милан» обжалует решение УЕФА об отстранении от еврокубков
    Все новости спорта

    Бразилия обыгрывает Сербию благодаря голу Паулиньо

    Сербия — Бразилия 0:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бразилии обыгрывает команду Сербии (1:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2018.

    Сербия — Бразилия
    Сербия — Бразилия
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч 3-го тура группы Е проходит в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

    Уже на 10-й минуте бразильцам пришлось делать вынужденную замену — Марсело получил повреждение. Его заменил Филипе Луис.

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Коутиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Паулиньо оторвался от защитников и в касание перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.

    Бразилия с 4 очками возглавляет группу Е, Сербия с 3 очками на 3-й строке таблицы.

    Второе место в группе у команды Швейцарии (4 очка), которая в Нижнем Новогороде играет с замыкающей таблицу с 0 очков Коста-Рикой ( 1:0 после первого тайма)

    Победитель группы Е в 1/8 финала встретится с командой Мексики, занявшей второе место в группа F.

    Финишировавшая второй в квартете Е команда сыграет с победителем группы F — Швецией.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси становится похож на самого себя
  • 02:09
    •
  • Прогноз
  • Япония — Польша
  • 1,64
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Польша постарается хлопнуть дверью
  • Япония — Польша. Прогноз и ставки
  • 1,64
    •
  • Внезапно самый интересный поединок
  • Сенегал – Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Левандовски впишет свое имя в хроники ЧМ-2018
  • Япония — Польша. Прогноз и ставки
  • 2,40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хавьер Маскерано Футбол Человек-привоз: топ-3 игрока на ЧМ-2018Этим футболистам придется прятаться от болельщиков 14:390
  • 19:48
    • Лев: Мы не заслужили выхода из группы
  • 19:33
    • Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира
  • 18:24
    • «Милан» исключен из еврокубков на один сезон
    Фотогалерея ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика 2:2Сборная Швейцарии не удержала победу на Коста-Рикой в последнем туре группы E ЧМ-2018. Фотогаларея 23:16
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чемпион продолжит защиту своего титула
  • 3,63
    •
  • 22:49
    • Король Испании посетит матч с Россией на ЧМ-2018
  • 22:42
    • Очоа: Поражение от Швеции — хороший урок для нас
  • 22:38
    • Лосано: Я думаю, что шведам просто повезло с голами
    Фотогалерея ЧМ-2018. Сербия — Бразилия 0:2Сборная Бразилии победила в матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборную Сербии и вышла в плей-офф 22:40
  • 16:44
    • Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду
  • 16:30
    • Каррера не видит Дзюбу в «Спартаке»
  • 15:22
    • Фарфан выписан из больницы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие