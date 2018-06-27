Сербия — Бразилия 0:1 после первого тайма

Сборная Бразилии обыгрывает команду Сербии (1:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2018.

Матч 3-го тура группы Е проходит в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

Уже на 10-й минуте бразильцам пришлось делать вынужденную замену — Марсело получил повреждение. Его заменил Филипе Луис.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Коутиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Паулиньо оторвался от защитников и в касание перебросил мяч через Стойковича, который пытался сыграть на выходе.

Бразилия с 4 очками возглавляет группу Е, Сербия с 3 очками на 3-й строке таблицы.

Второе место в группе у команды Швейцарии (4 очка), которая в Нижнем Новогороде играет с замыкающей таблицу с 0 очков Коста-Рикой ( 1:0 после первого тайма)

Победитель группы Е в 1/8 финала встретится с командой Мексики, занявшей второе место в группа F.

Финишировавшая второй в квартете Е команда сыграет с победителем группы F — Швецией.

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