Мексика — Швеция 0:0 после первого тайма

Сборныеиграют вничью после первого тайма матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч проходит в Екатеринбурге. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).

У обеих сборных было по одному опасному моменту. На 17-й минуте Карлос Вела пробил с выгодной позиции, но мяч разминулся с углом ворот. Через пару минут ответили шведы: Эмиль Форсберг пробил в касание после передачи с фланга, но мяч прошел выше ворот.

В середине тайма арбитр обратился к системе видеоповторов, так как были подозрения, что Чичарито подыграл себе рукой в мексиканской штрафной. В итоге Нестор Питана не назначил пенальти.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Концовка тайма прошла с преимуществом сборной Швеции, но воплотить этот факт европейцам удалось лишь в неточный удар Маркуса Берга из пределов штрафной.

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