Куарежма: Меня бесило поведение тренера иранцев

Полузащитник сборнойвыразил недовольство поведением главного тренера сборной

«Очень рад, что мне удалось забить. В этом моменте не обошлось без удачи. Гол действительно получился красивым. Счастлив, что помог команде пробиться в плей-офф и был признан лучшим футболистом встречи. В первую очередь мне приносят радость командные успехи, а не личные. Всегда приятно, когда удаётся помочь сборной.

Мои агрессивные действия? Я был раздражён поведением иранцев, но ещё больше меня бесил их тренер. На мой взгляд, ему следует больше уважать своих соотечественников – португальцев», — цитирует A Bola Куарежму.

Напомним, португальцы сыграли с иранцами вничью со счетом 1:1 и теперь в 1/8 финала сыграют с командой Уругвая. 0