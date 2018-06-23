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    Перейра: Уругвай увеличит интенсивность в матче с Россией

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    Защитник сборной Уругвая Макси Перейра высказал мнение о предстоящем матче ЧМ-2018 против команды России.

    Макси Перейра
    Макси Перейра
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    Уругвайцы в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграют со сборной России в Самаре 25 июня. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф турнира.

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    • «В играх нам пока не хватает интенсивности, которая у нас была раньше. Уверен, что в матче с Россией мы увеличим интенсивность.

    Против России будет очень интенсивная, сложная игра, потому что у них довольно физически сильная команда.

    Они играют очень быстро, у них большие нападающие и все игроки быстро бегут в атаку», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Перейра является рекордсменом сборной Уругвая по количеству проведенных матчей (125), но на чемпионате мира в России он на поле пока не выходил.

    «Для меня не важно, выходить на поле или наблюдать за игрой со скамейки, это решает тренер. Мне важно хорошо готовиться.

    Конечно, те кто уже выступал на чемпионатах мира, стараются передать свой опыт более молодым коллегам, и я не исключение», – заявил Перейра.

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