Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ отдадут под врачебно-физкультурный диспансер

Стадион «Нижний Новгород», вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа мундиаля, игра 1/8 финала и четвертьфинал.
«В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение "Врачебно-физкультурный диспансер".
В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тысяч кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов», – говорится в документе.
Перенос диспансера в помещение стадиона позволит «улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам», поясняется в тексте.