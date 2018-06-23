Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ отдадут под врачебно-физкультурный диспансер

Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ-2018 планируется реконструировать и отдать под врачебно-физкультурный диспансер, следует из проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тысяч кв. м помещения стадиона GettyImages 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Стадион «Нижний Новгород», вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа мундиаля, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

«В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение "Врачебно-физкультурный диспансер".

В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тысяч кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов», – говорится в документе.

Перенос диспансера в помещение стадиона позволит «улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам», поясняется в тексте.