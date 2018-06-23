Бельгия — Тунис 3:1 после первого тайма

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными. Встреча проходит в Москве.

После первого тайма Бельгия ведет в счете — 3:1.

Бельгия вышла вперед уже на 6-й минуте матча. Эден Азар был сбит на входе в штрафную — рефери Джейр Маруффо после видеоповтора пришел к выводу, что нарушение было уже в штрафной. Азар уверенно реализовал пенальти.

Еще через десять минут Ромелу Лукаку получил пас от Дриса Мертенса и точно пробил с линии штрафной в дальний нижний угол.

На 18-й минуте Тунису удалось отыграть один мяч. После подачи со стандарта головой забил Дилан Бронн.

На третьей компенсированной к тайму минуте Лукаку оформил дубль и догнал Криштиану Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018 (по 4 гола).

Также отметим, что через пять минут после своего гола Бронн травмировал колено и покинул поле на носилках. Под конец тайма из-за травмы был заменен и Фахреддин Бен-Юссеф.

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