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    Дзюба ожидает новой критики после следующего поражения

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своим мыслями по поводу выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Мы до сих пор не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент. Волшебное состояние. Почувствовали уверенность. Мало кто верил в меня. До последнего надеялся попасть в сборную. Происходящее сейчас – сказочный сон. Безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболу.

    Попросил себя заменить в матче с Египтом, потому что свело две икроножные мышцы. То отпускало, то постреливало. Я понимал, что нужны свежие люди, которые могут выполнять полный объем работы. Нельзя быть эгоистом.

    Многие говорят: да это всего лишь Египет, всего лишь Саудовская Аравия. Многие говорили, что мы их не обыграем. Давайте радоваться таким моментам. Это все добротные команды. Задача-минимум выполнена. Если бы мы не вышли из группы, был бы вообще ужас. Сами не знаем своего максимума.

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    • Почему отдал честь Черчесову? Я ему показал, он мне вернул. Запустили челлендж такой. Я отблагодарил его голом.

    Понимаем, что Уругвай – команда из суперфутболистов, они играют в топ-клубах. Очень уверенная и наглая сборная. Понимаем, что после любого поражения опять начнется. Для нас будет очень интересное сражение. Хотим проверить свои силы», — приводит слова Дзюбы страница сборной России в соцсети «Вконтакте».

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