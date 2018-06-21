Серхио Рамос ответил на критику Марадоны

Защитник сборной Испанииответил на критику со стороны легендарного аргентинца

По словам Марадоны, Рамос не способен быть лидером испанской сборной в обороне.

«Я уважаю Марадону, потому что он один из великих. Но Марадона сам прекрасно понимает, что он находится в нескольких световых годах от лучшего аргентинского игрока в истории, которым я считаю Месси", – цитирует A Bola Рамоса.

Сборные Аргентины и Испании в настоящий момент выступают на чемпионате мира-2018. Испанцы сыграли два матча, в которых набрали четыре очка. Аргентинцы провели одну встречу, которую завершили вничью. Сегодня, 21 июня, команде Хорхе Сампаоли предстоит сыграть со сборной Хорватии.