Ренар: Сборная Марокко поднялась в рейтинге и показала, что играет в футбол

Главный тренер сборной Мароккозаявил, что доволен выступлением футболистов команды на чемпионате мира в России.

Сборная Марокко в среду потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив в Москве команде Португалии – 0:1.

Ранее марокканцы с таким же счетом проиграли команде Ирана. Сборная Марокко лишилась шансов на выход из группы.

«Я не разочарован выступлением своей команды. Я очень доволен ее выступлением. Я горжусь своими игроками, нашей страной. Я очень горжусь всеми, кто работает в сборной и в нашем футболе.

Есть вещи, с которыми ничего не поделать. В чем я уверен, так это в том, что весь марокканский народ очень гордится своей командой. Мы поднялись в рейтинге и продемонстрировали, что играем в футбол.

Посмотрите в замедленном повторе тот угловой, с которого забили португальцы. Посмотрите, что делал третий номер соперника (Пепе) и напишите правду о том, что произошло в том эпизоде.

Не мое дело — комментировать судейство. Я просто прошу вас посмотреть повтор в замедленном варианте, потому что нарушения должны отмечаться.

Тот эпизод должен был завершиться в пользу Марокко. У нас еще остался один матч. Посмотрим, как мы сыграем с командой Испании.

Гораздо проще играть с футболистами, как Криштиану Роналду, которые могут забить и реализуют эти возможности. Но у нас команда Марокко.

Мы действовали качественно. И в первом тайме у нас было достаточно возможностей для взятия ворот, и во втором. Но такое случается. Нам не удалось использовать свои моменты», — сказал Ренар агентству «Р-Спорт».

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Он подчеркнул, что ему повезло тренировать команду, которая обладает духом воинов, что подтверждает поступок футболиста Нордина Амрабата, снявшего шлем, в котором он изначально вышел на поле по рекомендации врачей.

«У Амрабата был шлем на голове. Он воин. Он вышел в шлеме на матч, но через какое-то время он снял его. У него потрясающий дух. И мне везет, что у меня такая команда и они все играли с таким духом воинов.

Мы осмелились играть в атакующий футбол против команды, которая хорошо организует контратаки. Мы рисковали. Но на этом стадионе мы чувствовали себя так, как будто мы играли в Касабланке.

Игроки это чувствовали. Они проделали такой путь до Москвы, и я уверен, что они гордятся собой. Они должны гордиться собой», — сказал Ренар.