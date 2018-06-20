ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сезон-мечта Салаха завершился кошмаромСалах потерпел неудачу на ЧМ-2018 в Киеве
    Короче, ЧМ. 19 и 20 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 17:00
    • Роналду принес Португалии победу над Марокко
  • 18:47
    • Уругвай обыгрывает Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса
  • 17:49
    • CМИ: «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт» на Хорварда
  • 16:30
    • «Уфа» сыграет с боснийцами или словенцами в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Ренар: Сборная Марокко поднялась в рейтинге и показала, что играет в футбол

    Сборная Марокко Сборная Португалии Португалия Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар заявил, что доволен выступлением футболистов команды на чемпионате мира в России.

    Эрве Ренар
    Эрве Ренар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Марокко в среду потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив в Москве команде Португалии – 0:1.

    Ранее марокканцы с таким же счетом проиграли команде Ирана. Сборная Марокко лишилась шансов на выход из группы.

  • ЧМ-2018. Португалия — Марокко 1:0
  • 64 фото
  • Сегодня

    • «Я не разочарован выступлением своей команды. Я очень доволен ее выступлением. Я горжусь своими игроками, нашей страной. Я очень горжусь всеми, кто работает в сборной и в нашем футболе.

    Есть вещи, с которыми ничего не поделать. В чем я уверен, так это в том, что весь марокканский народ очень гордится своей командой. Мы поднялись в рейтинге и продемонстрировали, что играем в футбол.

    Посмотрите в замедленном повторе тот угловой, с которого забили португальцы. Посмотрите, что делал третий номер соперника (Пепе) и напишите правду о том, что произошло в том эпизоде.

    Не мое дело — комментировать судейство. Я просто прошу вас посмотреть повтор в замедленном варианте, потому что нарушения должны отмечаться.

    Тот эпизод должен был завершиться в пользу Марокко. У нас еще остался один матч. Посмотрим, как мы сыграем с командой Испании.

    Гораздо проще играть с футболистами, как Криштиану Роналду, которые могут забить и реализуют эти возможности. Но у нас команда Марокко.

    Мы действовали качественно. И в первом тайме у нас было достаточно возможностей для взятия ворот, и во втором. Но такое случается. Нам не удалось использовать свои моменты», — сказал Ренар агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Он подчеркнул, что ему повезло тренировать команду, которая обладает духом воинов, что подтверждает поступок футболиста Нордина Амрабата, снявшего шлем, в котором он изначально вышел на поле по рекомендации врачей.

    «У Амрабата был шлем на голове. Он воин. Он вышел в шлеме на матч, но через какое-то время он снял его. У него потрясающий дух. И мне везет, что у меня такая команда и они все играли с таким духом воинов.

    Мы осмелились играть в атакующий футбол против команды, которая хорошо организует контратаки. Мы рисковали. Но на этом стадионе мы чувствовали себя так, как будто мы играли в Касабланке.

    Игроки это чувствовали. Они проделали такой путь до Москвы, и я уверен, что они гордятся собой. Они должны гордиться собой», — сказал Ренар.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха
  • 16/06/2018 в 01:17
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Хорватия
  • 2,10
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Выбираем кроссовер за 500 000 рублейСамые ненадежные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Перехватит ли Испания лидерство в группе?
  • Иран – Испания. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Франция не ограничится одним голом
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 1,87
    •
  • Французы реабилитируются после посредственного старта
  • Франция — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба и Марио Фернандес Футбол 23 брата. Россияне — о победе над ЕгиптомСбылась их детская мечта! 10:050
  • 13:36
    • СМИ: «Челси» поборется за лидера сборной России
  • 12:26
    • СМИ: Переговоры по Головину между «Ювентусом» и ЦСКА только начинаются
  • 11:45
    • Неймар вновь изменил имидж
    Россия — Египет Футбол Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогахО главных событиях шестого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстрелит ли «пушка» Роналду?
  • 4,32
    •
  • 18:57
    • Коусейру: Португалия не боится встречи с Россией в плей-офф ЧМ
  • 18:38
    • Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Лондоне
  • 18:32
    • Ренар: Сборная Марокко поднялась в рейтинге и показала, что играет в футбол
    Россия — Египет Футбол Спасибо сборная, это было невероятно!Победа сборной России над Египтом — в нашем обзоре прессы 02:370
  • 11:24
    • «Спартаку» нужен Ромуло
  • 10:19
    • Хавбек «Реала» может перебраться в АПЛ
  • 09:44
    • «Милан» могут исключить из Лиги Европы
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие