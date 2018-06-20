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    Погребняк: Автогол здорово помог сборной России

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    Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что автогол помог российской команде.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк
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    «Сложно сказать, закономерен ли итоговый счет. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал — поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

    Конечно, автогол — ключевой момент встречи. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше», — передает слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

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