Погребняк: Автогол здорово помог сборной России

Бывший форвард сборной Россиипосле победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что автогол помог российской команде.

«Сложно сказать, закономерен ли итоговый счет. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал — поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

Конечно, автогол — ключевой момент встречи. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше», — передает слова Погребняка «Спорт-Экспресс».