Тунис — Англия: команды обменялись голами

играет вничью сна чемпионате мира — 1:1. Поединок проходит в Волгограде.

Сборная Туниса забила первый гол Африки на ЧМ-2018 GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Англичане с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

Забивать на первых минутах могли Лингард и Стерлинг, но в первом эпизоде спас вратарь, а во втором игрок «Манчестер Сити» не попал по мячу. Уже на 11-й минуте британцы вышли вперед, когда Хассен сделал потрясающий сэйв после удара Стоунза головой, а Гарри Кейн оказался первым на добивании.

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Из-за травмы поле уже на 15-й минуте покинул вратарь сборной Туниса Хассен. В дальнейшем африканцы продолжили действовать вторым номером, но забить им таки удалось. На 33-й минуте Уокер отмахнулся от Ф. Бен Юссефа в своей штрафной, а судья без раздумий поставил пенальти. Наказание исполнил Сасси — кипер коснулся мяча, но ворота англичан не спас.

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