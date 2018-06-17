Саутгейт: У нас молодая команда на ЧМ, но футболисты многое повидали

Главный тренер сборной Англии по футболузаявил, что надеется на успешное выступление на чемпионате мира в России, несмотря на относительную неопытность команды.

Англичане стартуют на чемпионате мира в понедельник матчем со сборной Туниса, который пройдет на «Волгоград Арене».

«У нас молодая команда, у многих игроков не так много опыта выступлений в больших турнирах. Кто-то вообще сыграл всего несколько матчей за сборную.

Но эта команда смотрит на игру по-другому, не зацикливается на прошлых неудачах. Игроки прошли через множество матчей Лиги чемпионов, были в финале турнира, многое повидали. Думаю, у нас может получиться.

Нам нужно выполнить план на игру, не отходить от нашей тактики. Важно верить в себя и не отступать от задуманного, что бы не происходило, как это было в недавней игре испанцев и Португалии.

Организация (турнира) в России фантастическая. Мы получили все, что хотели, в России.

Кубок конфедераций (2017 года) прошел на отличном уровне и не сомневаюсь, что чемпионат мира будет таким же. Здесь есть все, чтобы сосредоточиться на футболе», — сказал Саутгейт агентству «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В группе G кроме Англии и Туниса также выступают команды Бельгии и Панамы.