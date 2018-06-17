Тренер сборной Хорватии: Спрошу у Ракитича, как остановить Месси

Напомним, что хорватский хавбек играет вместе с лидером аргентинцев Лионелем Месси в «Барселоне».
«Месси — великий игрок, могу назвать его лучшим в мире. Обязательно посоветуюсь с Иваном Ракитичем, как можно остановить его.
Обидно ли мне, что для Месси этот чемпионат может стать последним турниром? Вполне возможно, что и для меня он может стать последним, как для тренера.
Ничья в матче между сборными Аргентины и Исландии порадовала нас.
Приятно, что мы сами начали чемпионат мира с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами, времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше — всего три дня», — отметил Далич в интервью «Р-Спорт».
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Матч сборных Хорватии и Аргентины пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.