Тренер сборной Хорватии: Спрошу у Ракитича, как остановить Месси

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Аргентины будет советоваться с

Напомним, что хорватский хавбек играет вместе с лидером аргентинцев Лионелем Месси в «Барселоне».

«Месси — великий игрок, могу назвать его лучшим в мире. Обязательно посоветуюсь с Иваном Ракитичем, как можно остановить его.

Обидно ли мне, что для Месси этот чемпионат может стать последним турниром? Вполне возможно, что и для меня он может стать последним, как для тренера.

Ничья в матче между сборными Аргентины и Исландии порадовала нас.

Приятно, что мы сами начали чемпионат мира с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами, времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше — всего три дня», — отметил Далич в интервью «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Матч сборных Хорватии и Аргентины пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.