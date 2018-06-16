Романцев: Уверен, что Черчесов все просчитал до мелочей

Бывший главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта.

Встреча состоится 19 июня.

«Нужно сказать, что нам повезло с календарем. Так вышло, что каждый следующий соперник сильнее предыдущего. Это дает возможность подниматься по ступенькам, накапливая силы и анализируя то, в чем следует прибавлять. Очень жаль, что получил травму Дзагоев. По тем двадцати с небольшим минутам, что Алан провел на поле, было видно, что полузащитник в хорошем состоянии. В связи с этим вспоминается травма Александра Мостового, полученная перед самым отъездом на чемпионат мира в Японию. Конечно, команда не должна зависеть от потери одного футболиста, но сказаться на качестве игры это может.

Теперь на очереди Египет. И все разговоры только о том, насколько оправился от травмы Салах. Безусловно, это большой мастер. Но история знает немало примеров, когда звездный футболист совсем по-разному выглядит в клубе и сборной. Возьмите того же Месси. В "Барселоне" у аргентинца одни партнеры, а в национальной команде – другие. Уверен, что Черчесов и его тренерский штаб все просчитали до мелочей: изучен соперник, просмотрены матчи, предусмотрены все варианты. Но это все теория. Зная характер Черчесова, не сомневаюсь, что он сумеет настроить команду по максимуму. И если у нас получится начать матч с египтянами на той ноте, на которой заканчивалась встреча с Саудовской Аравией, то вновь появится повод поздравить друг друга», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».