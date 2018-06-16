РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Японской футбольной ассоциацией

В Доме футбола состоялось подписание меморандума о сотрудничестве РФС с Японской футбольной ассоциацией, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Как теперь будут развиваться двусторонние отношения, рассказали президенты организаций Александр Алаев и Кодзо Ташима.

«Мы активное внимание уделяем международным отношениям, и в последнее время это вылилось в подписание целого ряда таких соглашений — это федерации футбола Португалии, Германии, Италии, Хорватии. На мой взгляд, это сильные федерации.

Каждое соглашение многостороннее: это и подготовка тренеров, и совместные матчи, участие в турнирах, семинары, недавно мы уезжали в Италию делегацией обсуждать вопросы маркетинга. Мы рады, что JFA, которая является одной из сильнейших и самых современных в Азии, согласилась с нами сотрудничать», — сказал Алаев.

«Для нас большая честь подписать меморандум о сотрудничестве с РФС, потому что Россия является одной из величайших футбольных наций мира. Меморандум позволит развивать наше сотрудничество во всех аспектах.

Хочу подчеркнуть — этот год знаменателен тем, что в дипломатическом плане является годом России в Японии и годом Японии в России, поэтому мы внесем свой вклад в дальнейшее развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами», — заявил Ташима.