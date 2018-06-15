Португалия обыгрывает Испанию после первого тайма

обыгрывает(2:1) после первого тайма матча 1-го тура группы В чемпионата мира по футболу,проходящего в Сочи.

Уже на 3-й минуте в ворота испанцев был назначен пенальти — Криштиану Роналду ворвался в штрафную соперника, споткнувшись о ногу Начо. Лидер португальской сборной с «точки» уверенно переиграл голкипера Давида Де Хеа.

Отыграться испанцам удалось на 24-й минуте. Диего Коста выиграл силовую борьбу у Пепе, зацепился за мяч, дважды обыграл Фонте, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол.

Арбитр взял паузу, чтобы ассистенты рассмотрели видео эпизода борьбы с Пепе, но в итоге гол был засчитан.

Буквально пару минут спустя мощнейший удар Иско пришёлся в крестовину ворот Португалии, а затем мяч отскочил на линию и в поле, где его накрыл голкипер.

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Вновь португальцы вышли вперед на 44-й минуте — Криштиану Роналду оформил дубль. Гуэдеш зацепился за мяч у штрафной Испании и выкатил его Роналду, который без сопротивления пробил на силу под ногу де Хеа, а лучший вратарь АПЛ неожиданно выпустил мяч с рук в ворота.

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