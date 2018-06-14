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    Смолов: Думаю, что сборная России действительно способна удивить

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

    Федор Смолов
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    «Думаю, что наша сборная действительно способна удивить. Ребята, которые участвовали в Кубке конфедераций, приобрели опыт выступления на высоком уровне и игры против больших команд. Каждый для себя что-то вынес – чего не хватает, в чем стоит добавить. Это сделает нас сильнее. Конечно же, мы вылезем из кожи вон, чтобы добиться максимального результата на чемпионате мира.

    Прошу наших болельщиков не расстраиваться, не злиться на нас, а наоборот – всей душой поддерживать. В нашем менталитете есть такая проблема, что, не дождавшись окончания, люди начинают ругаться, негодовать. Я бы хотел, чтобы наши соотечественники были более терпеливыми и верили в нас. Искренне верили в то, что мы можем добиться хорошего результата. Потому что мы действительно можем», — рассказал форвард в интервью The Players Tribune.

    На групповом этапе чемпионата мира – 2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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