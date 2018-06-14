Моуринью: Ожидания от сборной России невысоки

Главный тренернастроен оптимистично относительно сборной России в преддверии чемпионата мира-2018.

«На месте главного тренера сборной России Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему. Возможно, сейчас он вместе с игроками готовит страну к моменту гордости за сборную России. Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент», — цитирует наставника «Манчестер Юнайтед» RT.

Уже сегодня, 14 июня, в стартовом поединке мундиаля сборная России на «Лужниках» сыграет с Саудовской Аравией. начало поединка — в 18:00 по Москве.