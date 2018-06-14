Глушаков думал о завершении международной карьеры

Капитан «Спартака»заявил, что в любой момент готов помочь сборной России.

«В любой момент готов приехать и помочь. Сначала промелькнула мысль "может, закончить с национальной командой?", но быстро вылетела из головы. К тому же пообщался с близкими, они успокоили, сказали, что у меня еще будет чемпионат мира.

Можно и два, не возражаю (смеется)», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

«Выйдет ли сборная из группы? Не знаю, как сыграют, но потенциал для этого есть. Команда тренировалась, готовилась. Турнир домашний, но придется нелегко. Более точно можно что-то сказать уже после первого матча.

Болельщикам пожелаю терпения. Чтобы не критиковали ребят и штаб хотя бы до начала ЧМ. По ходу турнира им нужна поддержка, футболистам будет психологически сложно, давление и так колоссальное, так что рвите глотки за команду», — добавил Глушаков.