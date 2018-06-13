Самедов поддержал Дзюбу

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал слова нападающего, который призвал журналистов и болельщиков не критиковать футболистов национальной команды.

«Думаю, Артем нашел правильные слова. И говорил он от лица команды. Всем бы хотелось, чтобы вокруг нашей команды было больше позитива. В любом случае, мы как футболисты должны создать этот позитив. В наших руках есть такая возможность. А так Дзюба сказал все по делу», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.