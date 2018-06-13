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    Сформирован тренерский штаб Йерро в сборной Испании

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Пресс-служба сборной Испании объявила имена специалистов, которые были включены в штаб нового главного тренера Фернандо Йерро, который принял команду после отставки Хулена Лопетеги.

    Карлос Марчена
    Карлос Марчена
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    Помогать Йерро будут бывший защитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Марчена, Хулиан Калеро (возглавляющий команду третьего по силе испанского дивизиона «Навалькарнеро»), а также тренер по физической подготовке Хуан Карлос Мартинес Кастрехон.

    Лопетеги и его тренерский штаб были уволены после того, как специалист принял предложение мадридского «Реала» возглавить команду после завершения чемпионата мира.

    На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

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