Сформирован тренерский штаб Йерро в сборной Испании

Пресс-службаобъявила имена специалистов, которые были включены в штаб нового главного тренера, который принял команду после отставки

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Помогать Йерро будут бывший защитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Марчена, Хулиан Калеро (возглавляющий команду третьего по силе испанского дивизиона «Навалькарнеро»), а также тренер по физической подготовке Хуан Карлос Мартинес Кастрехон.

Лопетеги и его тренерский штаб были уволены после того, как специалист принял предложение мадридского «Реала» возглавить команду после завершения чемпионата мира.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).