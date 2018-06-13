ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
  • 07:49
    • «Зенит» ведет переговоры о трансфере Баделя
  • 07:35
    • Кадыров с юмором отнесся к песне Слепакова
  • 07:22
    • Чеченский министр призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России
  • 07:10
    • Глушаков: Не считаю себя слабее кого-то из заявки сборной
  • 18:22
    • «Реал» объявил о назначении нового главного тренера
    Все новости спорта

    Глушаков не читает «фейковые комментарии от ботов в интернете»

  • подписаться
    •
    Капитан «Спартака» Денис Глушаков, который не сыграет на ЧМ-2018 по решению тренерского штаба сборной России, поблагодарил болельщиков за поддержку.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Разумеется, смотрел матчи против Австрии и Турции. Второй – как раз в турецком Белеке.

    Туристы поддерживали, желали удачи. И было очень приятно. Не читаю фейковые комментарии от ботов в интернете, уже смирился с этими писаками, а вот позитив реальных людей обрадовал.

    Для болельщиков и участников будет праздник. Очень большое событие, с которым Россия наверняка справится на отлично. Стадионы, инфраструктура, волонтеры – все готово. Мое поколение не застало, к сожалению, эти арены, лет десять еще поиграть бы на таких и насладиться. Хочется, чтобы весь мир увидел: в России живут гостеприимные и порядочные люди с открытой душой, умеющие ценить футбол. Пусть все пройдет празднично, без фанатских стычек. А нашим надо выходить из группы, что тут еще скажешь.

    Сборная далека от народа? В каком смысле? У нас другой сборной нет, кого тренер вызвал, за тех и надо болеть», – цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
  • Вчера в 21:05
    •
  • Прогноз
  • Россия — Саудовская Аравия
  • 2,00
  • Завтра в 18:00
    •
    Спартак РФПЛ Футбол России Болельщики Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие подержанные автомобили за 20 000 долларовПерспективы электромобилей: утопия или прогресс
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Атланта» первое место в Восточной конференции?
  • «Коламбус» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 3,70
    •
  • Сборная России откроет ЧМ-2018 победой над Саудовской Аравией
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Огорчат ли «зеленые соколы» Акинфеева на старте ЧМ-2018?
  • Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 2,50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Права на трансляцию ЧМ-2018 разделили «Первый канал», «ВГТРК» и «Матч ТВ» Футбол Где и как смотреть ЧМ-2018 по футболу?Рассказываем, как российское ТВ покажет нам чемпионат мира Вчера в 02:160
  • 23:23
    • Полузащитник «Монако» продолжит карьеру в «Атлетико»
  • 22:59
    • Верратти может покинуть ПСЖ
  • 21:21
    • Дубль Левандовского помог Польше разгромить Литву
    Сергей Милинкович-Савич Футбол Трансферный дайджест. 5 — 11 июняНа кого нацелился «Реал», где будет играть лидер «Ромы», кто нужен «Барселоне» и другие трансферные новости последних дней 11/06/2018 в 22:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последняя проверка японцев и поляков перед ЧМ-2018
  • 5,36
    •
  • 08:59
    • Защитник сборной Мексики не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы
  • 08:51
    • Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может перейти в «Атлетико»
  • 08:41
    • 17-летний полузащитник ПСЖ отказался от перехода в «Арсенал»
    Зинедин Зидан держит в руках Кубок чемпионов мира после финала с Бразилией на ЧМ-1998 Футбол Кто к нам с мячом придет? ФранцияФонтен и Платини, Зидан и Бартез, первый официальный гол чемпионатов мира, победа на ЧМ-1998 и фиаско на ЧМ-2002. История сборной Франции на чемпионатах мира по футболу 11/06/2018 в 15:090
  • 18:45
    • ФИФА определила судей на матч Россия — Саудовская Аравия
  • 08:39
    • Аршавин не спешит критиковать Черчесова
  • 08:27
    • Родриго останется в «Сантосе» еще на год
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие