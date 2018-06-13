Глушаков не читает «фейковые комментарии от ботов в интернете»

Капитан «Спартака», который не сыграет на ЧМ-2018 по решению тренерского штаба сборной России, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Разумеется, смотрел матчи против Австрии и Турции. Второй – как раз в турецком Белеке.

Туристы поддерживали, желали удачи. И было очень приятно. Не читаю фейковые комментарии от ботов в интернете, уже смирился с этими писаками, а вот позитив реальных людей обрадовал.

Для болельщиков и участников будет праздник. Очень большое событие, с которым Россия наверняка справится на отлично. Стадионы, инфраструктура, волонтеры – все готово. Мое поколение не застало, к сожалению, эти арены, лет десять еще поиграть бы на таких и насладиться. Хочется, чтобы весь мир увидел: в России живут гостеприимные и порядочные люди с открытой душой, умеющие ценить футбол. Пусть все пройдет празднично, без фанатских стычек. А нашим надо выходить из группы, что тут еще скажешь.

Сборная далека от народа? В каком смысле? У нас другой сборной нет, кого тренер вызвал, за тех и надо болеть», – цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».