Дубль Левандовского помог Польше разгромить Литву

Роберт Левандовский
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Дубль в составе победителей оформил нападающий Роберт Левандовский, еще по голу забили форвард Давид Ковнацки и хавбек Якуб Блащиковски, реализовавший пенальти.
На групповом этапе чемпионата мира–2018 национальная команда Польши сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.
Товарищеский матч
Польша — Литва — 4:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 19 (1:0). Левандовски, 32 (2:0). Ковнацки, 71 (3:0). Блащиковски, 82 — с пенальти (4:0)Польша: Фабяньски (Щенсны, 46), Берешински, Енджейчик (Пищек, 46), Ционек, Беднарек (Паздан, 53), Крыховяк (Зелиньски, 77), Рыбус (Блащиковски, 70), Гуральски, Левандовски (Теодорчик, 46), Милик, КовнацкиЛитва: Барткус, Янкаускас (Микуцкис, 90), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас (Боровский, 74), Шярнас (Лаукжемис, 69), Вербицкас, Паулюс (Сливка, 58), Воробьев, Черных (Ласицкас, 26), НовиковПредупреждения: Гуральски, 46. Шярнас, 53