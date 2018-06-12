Эллардайс: Сборную Англии на ЧМ-2018 должен быть везти я

Бывший главный тренер сборной Англиипризнался, что завидует нынешнему наставнику команды

Сэм Эллардайс telegraph.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Напомним, в 2016 году Эллардайс был назначен главным тренером сборной Англии, но провел с ней лишь один матч. Через 67 дней после назначения он оставил свою должность в связи с расследованием СМИ о коррупции при проведении трансферов.

«Зависть — вот то, что я чувствую. Тотальное разочарование. Я должен был ехать на чемпионат мира в Россию. К сожалению, обстоятельства сложились иначе.

В один прекрасный вечер я играл в гольф, а на следующий день они сказали мне, что я не могу продолжать работать в сборной. И я до сих пор не знаю, почему ... потому что при внимательном рассмотрении, не было ни одной причины для этого.

Если немного больше времени было потрачено на рассмотрение этого вопроса, немного больше терпения проявлено, я считаю, что я по-прежнему оставался бы главным тренером сборной Англии.

Я восстановился после этого, и хотя я буду очень завидовать, я все равно буду наблюдать за Гаретом и парнями и надеяться, что они будут играть очень хорошо.

Это не невозможная работа, потому что люди продолжают это делать. Вы должны воспользоваться этой возможностью, если она появляется — это самый серьезный вызов для тренера.

Я очень горжусь тем, что и я был человеком в центре внимания, хотя это было недостаточно долго. Это всегда будет один из самых больших моментов в моей карьере», — цитирует 63-летнего специалиста The Telegraph.

Сборная Англии на групповой стадии чемпионата мира сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).