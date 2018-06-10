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    Гол Неймара помог Бразилии разгромить Австрию

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    Сборная Австрии потерпела домашнее поражение от команды Бразилии (0:3) в товарищеском матче, прошедшем в Вене.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • Счет в матче был открыт гостями на 36-й минуте. Марсело мощно приложился с дальней дистанции, мяч после рикошета отскочил к Габриэлу Жезусу, который под углом выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

    На 63-й минуте Виллиан сделал скидку на Неймара, который вошёл в штрафную австрийцев, красивыми финтом убрал защитника и эффектно переиграл вратаря.

    А шесть минут спустя бразильцы совершили перехват, Фирмино тут же сделал переда вразрез на ход Филиппе Коутиньо, который убежал один на один и пробил точно в дальний угол.

    Отметим, что Неймар впервые после травмы, полученной в конце февраля, попал в стартовый состав. Он провел на поле 84 минуты и был заменен на Дугласа Косту.

    Для бразильцев эта победа стала четвертой в 2018 году. Ранее они обыграла Россию (3:0), Германию (1:0) и Хорватию (2:0).

    Сборная Бразилии на чемпионата мира-2018 в России сыграет в группе E, где встретится со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).

    Товарищеский матч
    Австрия — Бразилия — 0:3 (0:1)
    Голы: Габриэл Жезус, 36 (0:1). Неймар, 63 (0:2). Филиппе Коутинью, 69 (0:3)Австрия: Линднер, Драгович (Дансо, 70), Хинтереггер, Предль, Лайнер, Баумгартлингер, Гриллич (Жуль, 65), Шепф (Бургшталлер, 58), Шлагер (Хирлендер, 58), Алаба, АрнаутовичБразилия: Алиссон, Данилу, Тиагу Силва (Маркиньюс, 60), Миранда, Марселу (Филипе Луис, 67), Каземиру (Фернандинью, 60), Паулинью, Филиппе Коутинью (Тайсон, 76), Виллиан, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 67), Неймар (Дуглас Коста, 84)Предупреждения: Шепф, 38. Предль, 54. Неймар, 63
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