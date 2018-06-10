Гол Неймара помог Бразилии разгромить Австрию

потерпела домашнее поражение от(0:3) в товарищеском матче, прошедшем в Вене.

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Счет в матче был открыт гостями на 36-й минуте. Марсело мощно приложился с дальней дистанции, мяч после рикошета отскочил к Габриэлу Жезусу, который под углом выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

На 63-й минуте Виллиан сделал скидку на Неймара, который вошёл в штрафную австрийцев, красивыми финтом убрал защитника и эффектно переиграл вратаря.

А шесть минут спустя бразильцы совершили перехват, Фирмино тут же сделал переда вразрез на ход Филиппе Коутиньо, который убежал один на один и пробил точно в дальний угол.

Отметим, что Неймар впервые после травмы, полученной в конце февраля, попал в стартовый состав. Он провел на поле 84 минуты и был заменен на Дугласа Косту.

Для бразильцев эта победа стала четвертой в 2018 году. Ранее они обыграла Россию (3:0), Германию (1:0) и Хорватию (2:0).

Сборная Бразилии на чемпионата мира-2018 в России сыграет в группе E, где встретится со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).